ريف دمشق-سانا
استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر تعرض دوريتين أمنيتين لإطلاق نار خلال تنفيذ مهمة رسمية في مدينة جرمانا بريف دمشق.
وقال مصدر أمني لـ سانا: إن الحادثة بدأت بعد تقدم أحد المواطنين بشكوى بحق ابنه لدى مخفر الشرطة، حيث توجهت دورية شرطة لتوقيفه بناءً على طلب النيابة العامة، إلا أنه بادر بإطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.
وأضاف المصدر: إن الدورية طلبت مؤازرة أمنية للتعامل مع الحادثة، ولدى وصول عناصر المؤازرة تعرضوا بدورهم لإطلاق نار من الشخص ذاته، ما أدى إلى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.
وأشار المصدر إلى أن الحادثة انتهت بمقتل مطلق النار.