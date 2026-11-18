ريف دمشق-سانا‏

استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر ‏تعرض دوريتين أمنيتين لإطلاق نار خلال تنفيذ مهمة رسمية في مدينة جرمانا بريف ‏دمشق.‏

وقال مصدر أمني لـ سانا: إن الحادثة بدأت بعد تقدم أحد المواطنين بشكوى بحق ابنه ‏لدى مخفر الشرطة، حيث توجهت دورية شرطة لتوقيفه بناءً على طلب النيابة العامة، ‏إلا أنه بادر بإطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.‏

وأضاف المصدر: إن الدورية طلبت مؤازرة أمنية للتعامل مع الحادثة، ولدى وصول ‏عناصر المؤازرة تعرضوا بدورهم لإطلاق نار من الشخص ذاته، ما أدى إلى استشهاد ‏عنصرين وجرح اثنين آخرين. ‏

وأشار المصدر إلى أن الحادثة انتهت بمقتل مطلق النار. ‏