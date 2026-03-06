الداخلية البحرينية: اعتداء إيراني يستهدف فندقين ومبنى سكنياً بالمنامة

photo 2026 03 06 03 19 36 الداخلية البحرينية: اعتداء إيراني يستهدف فندقين ومبنى سكنياً بالمنامة

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” أن الاعتداء الإيراني أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين في البلاد إلى التحلي بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يشار إلى أن نطاق الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تتزايد باتجاه دول الخليج العربي، حيث دمرت الدفاعات الجوية السعودية في وقت سابق اليوم ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ثماني دول عربية وإسلامية تطالب إسرائيل برفع القيود فوراً عن إدخال الإمدادات الأساسية لغزة
جنوب أفريقيا تحذر من أجندة واضحة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسراً
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمبادرة السعودية لعقد مؤتمر حوار يمني شامل في الرياض
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يواصل استهداف الإعلاميين لطمس الحقيقة
11 ألفاً محرومون من العلاج.. تدمير الاحتلال المراكز الطبية في غزة يفاقم أزمة مرضى السرطان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك