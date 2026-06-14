تصعيد متبادل في الحرب الروسية الأوكرانية.. ضربات في العمق وخسائر بشرية

موسكو-كييف-سانا

شهدت جبهات الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ملحوظاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ شنّت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة طالت منشآت صناعية واقتصادية روسية استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، في حين واصلت القوات الروسية تقدمها الميداني في مدينتَي كراسني ليمان وكونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، بالتوازي مع سقوط قتلى وجرحى، جراء قصف روسي على مقاطعة سومي الأوكرانية.

ضربات أوكرانية تطال العمق الروسي

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله اليوم الأحد: إن قواته شنّت خلال الليل هجمات على منشأة نفطية في منطقة ياروسلافل ومصنع “آزوت” الكيميائي في منطقة تولا، مؤكداً أن المصنع يؤدي دوراً محورياً في إنتاج المتفجرات للجانب الروسي، وأن بلاده “تنفذ خطتها لمعاقبة روسيا بضربات بعيدة المدى رداً على رفضها إنهاء الحرب”.

من جهته أفاد حاكم منطقة ياروسلافل ميخائيل يفراييف بأن هجوماً أوكرانياً واسع النطاق بطائرات مسيّرة استهدف المنطقة الواقعة شمالي موسكو، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أغلب المسيّرات غير أن بعضها تمكّن من العبور وضرب مستودعات لتخزين الوقود في مدينة ريابينسك، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي منطقة تولا، أكدت السلطات الروسية تعرّض مدينة نوفوموسكوفسك لهجوم ليلي، وقال حاكم المقاطعة دميتري ميلاييف: إن شظايا من مسيّرات أوكرانية تم استهدافها سقطت فوق إحدى المنشآت الصناعية، متجنباً التعليق المباشر على الضربات التي أفادت مصادر مستقلة باستهدافها مصنع “آزوت”، الذي يُعدّ أكبر منتج للأمونيا والأسمدة النيتروجينية في روسيا، والواقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو.

وفي سياق متصل، أصيب مبنى سكني في مدينة أوريول جنوبي موسكو بهجوم مسيّرة أوكرانية، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 9 آخرين.

قتلى وجرحى في سومي وتطورات ميدانية

على الجانب الآخر، أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين جراء هجمات روسية ليلية استهدفت مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، طالت 17 مجتمعاً في الإقليم.

وأوضحت الشرطة أن امرأة تبلغ 64 عاماً لقيت حتفها في منطقة بيلوبول، جراء ضربة بطائرة مسيّرة، فيما أُصيب رجلان، كما قُتلت امرأة تبلغ 57 عاماً في منطقة سيريدينو – بودسك، وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمت في هذه الهجمات قنابل جوية موجهة وطائرات مسيّرة هجومية من طراز FPV، إضافة إلى المدفعية وقذائف الهاون.

ميدانياً، نقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية قولها في تقريرها اليومي: إن القوات الروسية وسعت رقعة سيطرتها في مدينتَي كراسني ليمان وكونستانتينوفكا الاستراتيجيتين في دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار التقرير الروسي إلى أن إجمالي الخسائر الأوكرانية بلغ نحو 1350 جندياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 14 قنبلة جوية موجهة و483 طائرة مسيّرة أوكرانية.

ويكشف مشهد الساعات الماضية عن حرب استنزاف متصاعدة تتجاوز خطوط التماس المباشرة لتطال البنية الصناعية والاقتصادية العميقة لكلا الطرفين، في ظل استمرار غياب أي أفق للتسوية، بينما تتواصل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين على جانبَي الحدود.