الصحة اللبنانية: مقتل 4319 شخصاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ2 من ‏آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4319 قتيلاً.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع إلى 12203 أشخاص.

وفي إطار اعتداءاته المتواصلة، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم منازل في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بينما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة برعشيت- قضاء بنت جبيل، تزامناً مع تعرض البلدة لقصف مدفعي متقطع وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت في النبطية، بينما حلقت مسيرات أخرى بشكل متواصل فوق بيروت والزهراني والقرى المجاورة على علو منخفض.

وكان أربعة أشخاص بينهم سوري قتلوا ظهر اليوم جراء غارة بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة النبطية جنوب لبنان.