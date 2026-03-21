واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتاً من العقوبات لبيع النفط الإيراني

واشنطن-سانا

منحت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات لمدة 30 يوماً لبيع النفط الإيراني في عرض البحر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية في ظل التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

ونقلت رويترز عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: إنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحمّلة على السفن، وذلك اعتباراً من الـ 20 من آذار الجاري وحتى الـ 19 من نيسان المقبل.

وأوضح بيسنت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ لزيادة المعروض في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن فتح هذا الإمداد بشكل مؤقت قد يضيف نحو 140 مليون برميل من النفط، ما يسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق واستقرار الأسعار.

ويُعد هذا الإعفاء الثالث من نوعه خلال أسبوعين تقريباً، في مؤشر على توجه أمريكي مرحلي للتعامل مع تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة، بالتوازي مع استمرار العقوبات المفروضة على طهران.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما يدفع عدداً من الدول إلى اتخاذ تدابير استثنائية لضمان استقرار الإمدادات وتفادي تقلبات حادة في الأسعار.