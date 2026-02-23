تقرير دولي يقدر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ 588 مليار دولار

كييف-سانا

كشف تقرير مشترك من أوكرانيا والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة صدر اليوم الإثنين، أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب تقدر بنحو 588 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

ونقل موقع الاتحاد الأوروبي عن التقرير قوله: إن كلفة إعادة الإعمار لا تزال ترتفع وباتت تقدر بـ 587,7 مليارات دولار خلال عشرة أعوام، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الأوكراني للعام 2025.

وأشار التقرير الذي يغطي فترة الـ 46 شهراً الممتدة بين بدء العملية الروسية في شباط 2022 وكانون الثاني 2025، إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً في أوكرانيا هي السكن والنقل والطاقة، موضحاً أن الأضرار والاحتياجات تتركز في المناطق القريبة من خط الجبهة وفي المدن الأوكرانية الرئيسية.

وأوضح التقرير أن أكبر الاحتياجات ستتركز على المدى البعيد في قطاع النقل 82 مليار يورو وقطاع الطاقة 77 مليار يورو والإسكان 77 مليار يورو والتجارة والصناعة 54 مليار يورو، والزراعة 47 مليار يورو، وستحتاج منطقتا دونيتسك في شرق أوكرانيا وخاركيف في الشمال الشرقي حيث يتركز القتال، إلى جهود إعادة إعمار كبيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن تكلفة إعادة الإعمار في العاصمة كييف تقدر، بأكثر من 15 مليار دولار، نظراً لاستهداف طائرات مسيرة وصواريخ روسية المدينة بشكل متكرر، مؤكداً أن التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ستستمر لأجيال.

يذكر أن التقرير السنوي يحدد حجم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الـ 24 من شباط عام 2022، ويتعاون البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في إعداده.