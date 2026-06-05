الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية في لبنان

جنيف-سانا
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إطلاق نداء إنساني إضافي لجمع 331.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وتداعياتها على السكان.
ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها: إن النداء الجديد أُطلق بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، ويرفع إجمالي التمويل المطلوب إلى 639.9 مليون دولار لتقديم المساعدات لنحو 1.4 مليون شخص متضرر، مشيرة إلى أنها تلقت حتى نهاية أيار الماضي نحو 185.9 مليون دولار من المبلغ المطلوب.
وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا: إن الأشهر الماضية شهدت تدهوراً حاداً في الأوضاع الإنسانية، نتيجة تصاعد الغارات الإسرائيلية، وما رافقها من ارتفاع في أعداد الضحايا والنازحين والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.
وأضاف: إن الخسائر في صفوف المدنيين تثير قلقاً متزايداً، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية في مختلف المناطق اللبنانية.
وكانت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب، أعلنت في الثامن من أيار الماضي، أن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3526 قتيلاً و10 آلاف و733 مصاباً.