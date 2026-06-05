الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية في لبنان

جنيف-سانا‏

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إطلاق نداء إنساني إضافي لجمع 331.5 ‏مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان، في ظل تزايد الاحتياجات ‏الإنسانية الناجمة عن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب ‏لبنان وتداعياتها على السكان.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها: إن النداء الجديد أُطلق بالتعاون مع ‏الحكومة اللبنانية، ويرفع إجمالي التمويل المطلوب إلى 639.9 مليون دولار ‏لتقديم المساعدات لنحو 1.4 مليون شخص متضرر، مشيرة إلى أنها تلقت ‏حتى نهاية أيار الماضي نحو 185.9 مليون دولار من المبلغ المطلوب.‏

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا: إن الأشهر ‏الماضية شهدت تدهوراً حاداً في الأوضاع الإنسانية، نتيجة تصاعد الغارات ‏الإسرائيلية، وما رافقها من ارتفاع في أعداد الضحايا والنازحين والأضرار ‏الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.‏

وأضاف: إن الخسائر في صفوف المدنيين تثير قلقاً متزايداً، مؤكداً الحاجة إلى ‏تعزيز الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية في مختلف المناطق ‏اللبنانية.‏

وكانت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب، أعلنت في ‏الثامن من أيار الماضي، أن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على ‏المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الاعتداءات ‏الإسرائيلية.‏

يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس الخميس، بارتفاع حصيلة ‏ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ‏إلى 3526 قتيلاً و10 آلاف و733 مصاباً.‏