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مؤسسة المياه توقع مع “كرييتف أسوشيتس” مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏

IMG 9660 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب طاهر العمر ‏والمدير التنفيذي لشركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال ليلاند كروفنت يوقعان مذكرة تفاهم ل‏تعزيز استدامة خدمات المياه-دمشق-سانا

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مذكرة تفاهم مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، بهدف ‏تعزيز استدامة خدمات المياه ودعم تشغيل محطات الضخ المتضررة في عدد من المحافظات وصيانتها‏.‏

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن المذكرة تحدد إطاراً للتعاون يمتد ستة أشهر، ويتضمن توفير قطع الغيار والمستلزمات الفنية اللازمة، ‏وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى دعم قدرات الكوادر الفنية وتطوير نظم ‏إدارة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة محطات الضخ وتحسين جاهزيتها التشغيلية.‏

وأشارت الوزارة الى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهودها لتعزيز موثوقية منظومات المياه، ومعالجة الأضرار التي ‏لحقت بالبنية التحتية، وتحسين استمرارية خدمات مياه الشرب للمواطنين.‏

وقع المذكرة كلّ من مدير المؤسسة طاهر العمر ‏والمدير التنفيذي للشركة ليلاند كروفنت، ب‏حضور معاون المدير العام للمؤسسة خالد الغازي ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش، ومن طرف الشركة مدير فرعها في ألمانيا محمد حميش.‏

وتعد شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال (‏Creative Associates International‏) منظمة تنمية دولية أمريكية ‏تأسست عام 1977، ومقرها الرئيسي في واشنطن، وتعمل في مجال دعم التحول الرقمي، وتطوير التعليم، والنمو ‏الاقتصادي، وبرامج الاستقرار في مجتمعات التحول وصراعات ما بعد النزاع.‏

IMG 9573 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
IMG 9581 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
IMG 9615 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
IMG 9673 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
IMG 9675 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
IMG 9688 مؤسسة المياه توقع مع "كرييتف أسوشيتس" مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏
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