مؤسسة المياه توقع مع “كرييتف أسوشيتس” مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ ‏

دمشق-سانا
وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مذكرة تفاهم مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، بهدف تعزيز استدامة خدمات المياه ودعم تشغيل محطات الضخ المتضررة في عدد من المحافظات وصيانتها.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن المذكرة تحدد إطاراً للتعاون يمتد ستة أشهر، ويتضمن توفير قطع الغيار والمستلزمات الفنية اللازمة، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى دعم قدرات الكوادر الفنية وتطوير نظم إدارة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة محطات الضخ وتحسين جاهزيتها التشغيلية.
وأشارت الوزارة الى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهودها لتعزيز موثوقية منظومات المياه، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتحسين استمرارية خدمات مياه الشرب للمواطنين.
وقع المذكرة كلّ من مدير المؤسسة طاهر العمر والمدير التنفيذي للشركة ليلاند كروفنت، بحضور معاون المدير العام للمؤسسة خالد الغازي ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش، ومن طرف الشركة مدير فرعها في ألمانيا محمد حميش.
وتعد شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال (Creative Associates International) منظمة تنمية دولية أمريكية تأسست عام 1977، ومقرها الرئيسي في واشنطن، وتعمل في مجال دعم التحول الرقمي، وتطوير التعليم، والنمو الاقتصادي، وبرامج الاستقرار في مجتمعات التحول وصراعات ما بعد النزاع.