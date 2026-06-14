فرنسا تبقي حاملة الطائرات “شارل ديغول” في الشرق الأوسط حتى إشعار آخر

باريس-سانا



أعلن الجيش الفرنسي اليوم الأحد، أن حاملة الطائرات “شارل ديغول”، المتمركزة منذ منتصف أيار قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، ستبقى في المنطقة حتى إشعار آخر.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية غيوم فيرنيه قوله: “ستبقى حاملة الطائرات شارل ديغول في المنطقة حتى إشعار آخر، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عودتها في هذا الوقت”، مبيناً أن فرنسا لا تزال ملتزمة خصوصاً بالحفاظ على حرية الملاحة.



ويأتي ذلك في وقت تقول فيه الولايات المتحدة: إنها قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.



ووصلت “شارل ديغول” في منتصف أيار الماضي إلى منطقة الخليج العربي، حيث وُضعت في جاهزية لمهمة “محايدة” محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.



وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفاً بحرياً يضم نحو أربعين دولة غير مشاركة في الحرب، مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز، عندما توافق إيران والولايات المتحدة على رفع حصاريهما، وبالتشاور معهما.



يذكر أن إيران أغلقت عملياً مضيق هرمز منذ بدء الحرب في نهاية شباط الماضي، بينما تفرض الولايات المتحدة حصاراً مستمراً على الموانئ الإيرانية.



ويعيق إغلاق هذا الممر البحري الاستراتيجي تصدير المحروقات من الخليج العربي، ويرفع أسعارها، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

