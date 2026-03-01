سلطان عُمان يبحث هاتفياً مع الملك الأردني والرئيس المصري التصعيد في المنطقة

مسقط-سانا

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال اتصالين هاتفيين اليوم الأحد مع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات التصعيد في المنطقة، إثر الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القادة الثلاثة ناقشوا تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للقصف المتبادل، والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية.

وأعلنت سلطنة عُمان في وقت سابق اليوم تعرض ميناء الدقم الواقع على ساحلها الجنوبي الشرقي لاعتداء إيراني بطائرتين مسيّرتين، إضافة إلى اعتداء على ناقلة نفط قبالة سواحلها في مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.

وتشن إيران منذ صباح أمس السبت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.