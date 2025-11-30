ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 146 شخصاً

هونغ كونغ-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في مجمع سكني في مقاطعة هونغ كونغ الصينية إلى 146 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولة في الشرطة، تسانغ شوك-ين، قولها في مؤتمر صحفي: “بلغت آخر حصيلة للضحايا 146 شخصاً، ولا يمكن استبعاد وجود المزيد”.

وعثر مسؤولون في “وحدة تحديد هويات ضحايا الكوارث” على مزيد من الضحايا لدى توسيع بحثهم في ثلاثة أبراج أخرى في مجمع “وانغ فوك كورت” الذي شهد الحريق الأكثر فتكاً في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980.

من جهتها، أوقفت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ 11 شخصاً على خلفية الحريق.

بدورها، أعلنت القنصلية الإندونيسية في المقاطعة مقتل سبعة مواطنين إندونيسيين على الأقل في الحريق، كما لقي أحد مواطني الفلبين حتفه، بحسب بيان لقنصلية مانيلا أمس.

كما أمرت دائرة الأبنية التابعة لهونغ كونغ بتعليق العمل مؤقتاً في 30 مشروعاً لأبنية خاصة في أنحاء المدينة.

وأحدثت الكارثة موجة صدمة في مختلف أنحاء هونغ كونغ، التابعة للصين، ما سلّط الضوء على مدى ضعفها أمام المخاطر.

يشار إلى أن هذه الحرائق، هي الأسوأ في هونغ كونغ منذ العام 1948، عندما أدى انفجار أعقبه حريق إلى مقتل 135 شخصاً.