فلاي دبي تنال جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط

photo 2026 06 19 18 32 28 فلاي دبي تنال جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط

أبو ظبي-سانا‏

نالت شركة “فلاي دبي” جائزة “أفضل شركة طيران من حيث الربط الجوي في الشرق ‏الأوسط” للمرة الثالثة، وذلك خلال حفل جوائز مجلة “بزنس ترافلرز” الشرق الأوسط ‌‏2026 الذي أقيم في دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الجمعة أن نيل الشركة لهذه الجائزة، التي ‏تعتمد على تصويت الجمهور وقراء المجلة، يأتي تقديراً لمرونتها وإستراتيجيتها ‏الطموحة في النمو، إضافة إلى دورها في تسهيل حركة التجارة والسياحة وتوفير خيارات ‏سفر ملائمة من وإلى دبي.

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في الشركة، محمد ‏حارب المهيري، التزام الشركة منذ عام 2009 بفتح أسواق جديدة وتعزيز الربط الجوي، ‏مشيراً إلى أن النهج المرن للشركة مكّنها من توسيع شبكتها بنجاح وافتتاح أكثر من 100 ‏وجهة جديدة لم تكن تربطها سابقاً رحلات جوية مباشرة بدبي.

وكانت شركة طيران “فلاي دبي” الإماراتية أعلنت في تشرين الثاني من العام الفائت عن ‏توقيع اتفاقية لشراء طائرات إيرباص بقيمة 24 مليار دولار، ما يرفع مجموع أسطولها ‏إلى أكثر من الضعف في إطار خططها التوسعية.

و”بزنس ترافلرز” مجلة دولية متخصصة في أخبار السفر، والطيران، والضيافة، والمراجعات المهنية، ‏ولها عدة نسخ إقليمية، وتعد واحدة من أهم المراجع العالمية لقطاع السفر، وتصدر تقارير ‏ومراجعات وتحليلات، إضافة إلى تنظيم جوائز سنوية تعتمد على تصويت القرّاء.

أبو الغيط: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تهدد الأمن والسلم الدوليين
ترامب وستارمر يبحثان ضرورة استئناف الملاحة في مضيق هرمز
مسيّرات “الدعم السريع” تستهدف مدينة الأبيض السودانية وتوقع عشرات القتلى
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات
وزير الخارجية الباكستاني: هدفنا كوسيط هو إقناع طهران وواشنطن بالتوصل لاتفاق سلام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك