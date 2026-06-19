فلاي دبي تنال جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط

أبو ظبي-سانا‏

نالت شركة “فلاي دبي” جائزة “أفضل شركة طيران من حيث الربط الجوي في الشرق ‏الأوسط” للمرة الثالثة، وذلك خلال حفل جوائز مجلة “بزنس ترافلرز” الشرق الأوسط ‌‏2026 الذي أقيم في دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الجمعة أن نيل الشركة لهذه الجائزة، التي ‏تعتمد على تصويت الجمهور وقراء المجلة، يأتي تقديراً لمرونتها وإستراتيجيتها ‏الطموحة في النمو، إضافة إلى دورها في تسهيل حركة التجارة والسياحة وتوفير خيارات ‏سفر ملائمة من وإلى دبي.

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في الشركة، محمد ‏حارب المهيري، التزام الشركة منذ عام 2009 بفتح أسواق جديدة وتعزيز الربط الجوي، ‏مشيراً إلى أن النهج المرن للشركة مكّنها من توسيع شبكتها بنجاح وافتتاح أكثر من 100 ‏وجهة جديدة لم تكن تربطها سابقاً رحلات جوية مباشرة بدبي.

وكانت شركة طيران “فلاي دبي” الإماراتية أعلنت في تشرين الثاني من العام الفائت عن ‏توقيع اتفاقية لشراء طائرات إيرباص بقيمة 24 مليار دولار، ما يرفع مجموع أسطولها ‏إلى أكثر من الضعف في إطار خططها التوسعية.

و”بزنس ترافلرز” مجلة دولية متخصصة في أخبار السفر، والطيران، والضيافة، والمراجعات المهنية، ‏ولها عدة نسخ إقليمية، وتعد واحدة من أهم المراجع العالمية لقطاع السفر، وتصدر تقارير ‏ومراجعات وتحليلات، إضافة إلى تنظيم جوائز سنوية تعتمد على تصويت القرّاء.