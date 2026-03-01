ستارمر يؤكد لملك البحرين دعم بريطانيا إجراءات المنامة ضد الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب البحرين، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ستارمر أكد أيضاً دعم بلاده لإجراءات البحرين بالحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جهته، أعرب ابن عيسى عن تقديره لمواقف رئيس الوزراء البريطاني، ودعمه لمملكة البحرين.

وتتعرض دول البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.