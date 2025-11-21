مصرع طيار إثر تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي في معرض دبي للطيران

دبي-سانا

لقي طيّار مصرعه بتحطّم مقاتلة هندية اليوم خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران، الذي يُقام في “دبي وورلد سنترال” بمطار آل مكتوم الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن سلاح الجو الهندي قوله في بيان اليوم: إنه تم تشكيل فريق تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، معرباً عن أسفه العميق وتضامنه مع عائلة الطيار.

وأوضح شاهد عيان لوكالة فرانس برس أن “الطائرة الحربية كانت تقوم بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالي 1,6 كيلومتر من موقع العرض”.

من جهته قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة إكس: “في حادث مؤلم، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه، حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران”.

ويُعد معرض دبي للطيران أحد أكبر المعارض الجوية في العالم، وانطلق هذا العام في الـ 17 من الشهر الجاري وسيستمر حتى الـ 24 منه، بمشاركة أكثر من 1500 عارض.