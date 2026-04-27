الإمارات وألمانيا تؤكدان أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز

أبوظبي-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، ونائب رئيس البوندستاغ “البرلمان الألماني” أوميد نوريبور، أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبو ظبي، شددا خلالها على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية، ورفض أي تهديدات تمس سلامتها، أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة.

كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وحرصهما على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتطرق الجانبان إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، ودولاً أخرى والجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدين على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الحلول الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأزمات، بما يسه