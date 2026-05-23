ترامب حول المفاوضات مع إيران: إما اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماماً

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين “يقتربون كثيراً” من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت: “إن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن التعامل بشكل مرضٍ مع اليورانيوم المخصب الإيراني”، مشيراً إلى أنه لن يوقع إلا على اتفاق تحصل واشنطن بموجبه على كامل شروطها.

وفي مقابلة منفصلة، ذكر موقع “أكسيوس” أن ترامب يعتزم مناقشة أحدث مسودة اتفاق مع مستشاريه، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية بحلول يوم غد الأحد، قائلاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماماً”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه البيت الأبيض بين خياري الدبلوماسية والعمل العسكري، وذلك بعد مرور ستة أسابيع على إعلان وقف إطلاق النار الذي أُقر، لتمكين الطرفين من التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن في وقت سابق اليوم، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً إحراز تقدم في المفاوضات الجارية.