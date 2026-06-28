زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال شرقي اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة إيواتيه شمال شرقي اليابان، فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK”، أن مدينة هاتشينوهيه في محافظة أوموري، وقرية فوداي في محافظة إيواتيه، سجلتا شدة تقل عن 5 درجات على المقياس الياباني للزلازل، الذي يتدرج من صفر إلى 7 درجات.

ويجمع مسؤولو الشرطة وإدارة الإطفاء المعلومات بشأن الأوضاع، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي بلاغات عن وقوع أضرار.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب قبالة سواحل محافظة إيواتيه الخميس الماضي، ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر لمدة أسبوع تقريباً تحسباً لوقوع هزات أرضية أخرى قد تتجاوز شدتها 6 درجات.