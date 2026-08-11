ترامب: مضيق هرمز مفتوح للملاحة بعد إزالة الألغام منه

واشنطن-سانا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الممر المائي بات مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية.



ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الثلاثاء عن ترامب قوله للصحفيين: إن الولايات المتحدة “تتحكم بنسبة 100 بالمئة” في المضيق، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية قامت بتمشيطه بالكامل بحثاً عن الألغام.



وأضاف ترامب: إن إيران قد تزرع لغماً من حين إلى آخر، مؤكداً أن القوات الأمريكية ستتمكن من العثور عليه وإزالته.



وفي سياق آخر، طالب ترامب إيران بدفع تعويضات عن الأضرار والضحايا الذين قال: “إن طهران تتحمل مسؤوليتهم”، مؤكداً أنه وجه ممثليه إلى إدراج هذا المطلب في المفاوضات المقبلة مع إيران.



وتأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منخفضة، ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.



وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أشار مطلع الأسبوع الجاري إلى أن إيران زرعت عدداً كبيراً من الألغام في المضيق مع بداية الحرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن واشنطن تعمل على وضع آلية لضمان سلامة الملاحة، تشمل إزالة الألغام والحصول على تعهدات إيرانية بعدم مهاجمة السفن التجارية.