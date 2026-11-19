الرياض -سانا‏

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تعاملت، فجر اليوم الخميس، مع تهديد ‏صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثيين باتجاه العاصمة السعودية الرياض.‏

وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن ‏التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل ‏على حصر الأضرار الناجمة عن الحادث.‏

وفي بيانين سابقين الليلة أعلن المالكي أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخاً حوثياً ‏استهدف المنطقة الجنوبية ودمرت المنصة التي أطلق منها في صعدة باليمن.‏

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