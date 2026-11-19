الرياض -سانا
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تعاملت، فجر اليوم الخميس، مع تهديد صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثيين باتجاه العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر الأضرار الناجمة عن الحادث.
وفي بيانين سابقين الليلة أعلن المالكي أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخاً حوثياً استهدف المنطقة الجنوبية ودمرت المنصة التي أطلق منها في صعدة باليمن.