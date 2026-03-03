السعودية تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض

الرياض-سانا

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة الرياض.

وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء: “تؤكد المملكة أن هذا الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض بشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، بما فيها اتفاقيتا جنيف 1949 وفيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، حتى في حالات النزاع المسلح”.

وشددت السعودية على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وجدّدت المملكة تأكيدها على حقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، ومواطنيها، والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

وتعرضت السفارة الأمريكية في الرياض فجر اليوم الثلاثاء لهجوم بمسيّرتين، ونتج عن ذلك حريق محدود، وأضرار مادية بسيطة في المبنى، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السعودية.