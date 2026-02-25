إصابة خمسة فلسطينيين واعتقال اثنين آخرين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، واعتُقل اثنان آخران جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات الطبقة جنوب غرب الخليل، وبيت ريما شمال غرب رام الله، والخضر جنوب بيت لحم، واللبن الشرقية جنوب نابلس، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم، كما اعتقلت اثنين آخرين.

إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني، بنيران مجموعة من المستوطنين الذين اعتدوا على مركبة تقل عدداً من الفلسطينيين بالقرب من منطقة أم قصة في بادية يطا، وأطلقوا الرصاص باتجاهها، ما أدى إلى إصابة شاب (35 عاماً) إصابة بالغة.

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واحتجزت باقي ركاب المركبة، قبل أن تفرج عنهم وتسلم المصاب لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال ومستوطِنوه تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدات ومدن الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.