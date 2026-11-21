باريس-سانا

تجددت المظاهرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة في باريس وعدد من المدن الفرنسية، للسبت السادس على التوالي، وسط دعوات إلى إضرابات لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتحسين الأجور والخدمات الاجتماعية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص تظاهروا في العاصمة باريس رافعين أعلاماً ولافتات نقابية بمشاركة منظمات تمثل طلاب المدارس والجامعات، كما رفع متظاهرون لافتات حملت عبارات رافضة لقانون أُقرّ أمس الجمعة ويعتبر “استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروعاً ما لم يثبت العكس”.

دعوات لتحركات منسقة أوروبياً

يندرج الحراك الجديد الذي دعت إليه حركة السترات الصفراء، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وقالت صوفي بينيه الأمينة العامة لنقابة “الكونفيدرالية العامة للعمل” في تصريح: “نجحنا منذ نهاية أيلول في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، لأن التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة”.

ودعت ثلاث نقابات موظفي القطاع الخاص للانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام مقرر في الأول من كانون الأول المقبل، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات حول الأجور.

الداخلية الفرنسية تصف التحركات بـ”الهادئة”

من جهتها قالت وزارة الداخلية الفرنسية: “إن التحركات الاحتجاجية بدأت بهدوء عموماً وبتراجع ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة”، مبينة أنه سُجّل بعد الظهر 44 تحركاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه في 14 تشرين الثاني، و72 ألفاً و600 مشارك في 17 تشرين الأول.

وتتزامن المظاهرات الحالية مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء التي بدأت احتجاجاً على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتطورت إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعاود الظهور في الخريف في سياق التحركات المطلبية الحالية.

فتح تحقيق بحق شرطيَيْن فرنسيين

في سياق متصل، أفادت النيابة العامة الفرنسية بأنه تم فتح تحقيق بحق شرطيَّيْن على خلفية ممارستهما العنف ضد رجلين كانا يشاركان في مظاهرة باريس في ال 31 من تشرين الأول الماضي، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية.

وتقدّم الرجلان بشكوى في الرابع من تشرين الثاني، اعترضا خلالها على ظروف توقيفهما، ويواجه كل منهما تهمة الاعتداء على شرطي وسيُحاكمان بتهمة ممارسة العنف، وهي تهم ينفيانها.

ومنذ انطلاق التحرك الاحتجاجي قبل شهرين في فرنسا، تعرّض عشرات المتظاهرين لإصابات خطرة خلال مواجهات مع قوات الأمن.