لشبونة-سانا
أحرز الإيطالي ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا المركز الأول في سباق السرعة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت، فيما تأجل حسم الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي للقب بطولة العالم للمرة الثامنة بعد تعرضه لحادث أدى لخروجه في اللفة قبل الأخيرة.
وحسب وكالة رويترز، جاء الإسباني راؤول فرنانديز (تراكهاوس) في المركز الثاني، تلاه أليكس ماركيز (جريسيني ريسنج) ثالثاً، بينما أنهى خورخي مارتين السباق في المركز الخامس.
وكان ماركيز بحاجة إلى التفوق على منافسه مارتين بفارق نقطتين فقط لحسم اللقب، إلا أن هطول الأمطار تسبب في انزلاق دراجته وخروجه عندما كان في المركز الثالث.
وبهذه النتيجة، تقلص الفارق في صدارة الترتيب العام بين ماركيز ومارتين إلى 55 نقطة، ليتأجل حسم اللقب إلى السباق الرئيسي المقرر غداً الأحد قبل جولة واحدة من ختام الموسم.