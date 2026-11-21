لشبونة-سانا‏

أحرز الإيطالي ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا المركز الأول في سباق ‏السرعة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت، فيما ‏تأجل حسم الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي للقب بطولة العالم للمرة ‏الثامنة بعد تعرضه لحادث أدى لخروجه في اللفة قبل الأخيرة.

وحسب وكالة رويترز، جاء الإسباني راؤول فرنانديز (تراكهاوس) في ‏المركز الثاني، تلاه أليكس ماركيز (جريسيني ريسنج) ثالثاً، بينما أنهى ‏خورخي مارتين السباق في المركز الخامس.

وكان ماركيز بحاجة إلى التفوق على منافسه مارتين بفارق نقطتين فقط ‏لحسم اللقب، إلا أن هطول الأمطار تسبب في انزلاق دراجته وخروجه ‏عندما كان في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة، تقلص الفارق في صدارة الترتيب العام بين ماركيز ومارتين ‏إلى 55 نقطة، ليتأجل حسم اللقب إلى السباق الرئيسي المقرر غداً الأحد قبل ‏جولة واحدة من ختام الموسم.