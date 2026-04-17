مقتل فلسطيني وإصابة اثنين بنيران الاحتلال شرق مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخران اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مسيرة للاحتلال قصفت محطة تحلية مياه في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة اثنين.

فيما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بشكل كثيف جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن مقتل 72345 فلسطينياً وإصابة 172250، بينهم 766 قتيلاً، و2147 مصاباً منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، إضافة إلى انهيار الخدمات ودمار هائل في القطاع.

