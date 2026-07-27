مقتل شخصين وعدة إصابات بإطلاق نار في مهرجان للطعام بسياتل  ‏

واشنطن-سانا
قتل شخصان وأصيب آخرون، بينهم طفل، إثر إطلاق نار وقع أمس الأحد خلال مهرجان للطعام في مدينة سياتل، بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن إدارة إطفاء سياتل أن طواقمها استجابت للحادث فور وقوعه، حيث قتل شخصان في الموقع، بينما نقلت فرق الإسعاف أربعة مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والدوافع الكامنة وراءه، فيما لم تُصدر الجهات الأمنية حتى الآن تفاصيل حول هوية المشتبه به أو ما إذا تم توقيف أي شخص على ذمة التحقيق.
وكانت المنطقة تستضيف مهرجان “مذاق سياتل” السنوي، الذي يضم مئات البائعين المحليين وعروض الموسيقا الحية.
وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وإطلاق النار وحوادث الطعن، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تقع في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، وفق بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.