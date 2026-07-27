مقتل شخصين وعدة إصابات بإطلاق نار في مهرجان للطعام بسياتل  ‏

واشنطن-سانا

قتل شخصان وأصيب آخرون، بينهم طفل، إثر إطلاق نار وقع أمس الأحد خلال مهرجان للطعام في مدينة سياتل، بولاية واشنطن ‏شمال غرب الولايات المتحدة‎.‎

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن إدارة إطفاء سياتل أن طواقمها استجابت للحادث فور وقوعه، حيث قتل شخصان في الموقع، ‏بينما نقلت فرق الإسعاف أربعة مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة‎.‎

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والدوافع الكامنة وراءه، فيما لم تُصدر الجهات الأمنية حتى الآن تفاصيل حول ‏هوية المشتبه به أو ما إذا تم توقيف أي شخص على ذمة التحقيق‎.‎

وكانت المنطقة تستضيف مهرجان “مذاق سياتل” السنوي، الذي يضم مئات البائعين المحليين وعروض الموسيقا الحية‎.‎

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وإطلاق النار وحوادث الطعن، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة ‏باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تقع في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، وفق بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح‎.‎