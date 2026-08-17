بارزاني يدين استهداف مقار حكومية وأمنية في كردستان العراق

‏ أربيل-سانا‏

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أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، استهداف مقار حكومية وأمنية ‏في الإقليم، مؤكداً رفضه الشديد لهذه الاعتداءات.‏



وقال بارزاني في بيان على منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجمات التي استهدفت مكتب رئيس وزراء ‏إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ومقر إقامة رئيس جهاز وكالة الأمن”، مشدداً على أن “هذه ‏الهجمات مدانة ومرفوضة تماماً وخطيرة”.‏



ودعا بارزاني الحكومة العراقية إلى “الوفاء بمسؤوليتها الدستورية والتزامها بالحفاظ على أمن ‏واستقرار البلاد لمنع تكرار هذه الانتهاكات”.‏



وشدد على أن “حماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، بما في ذلك إقليم كردستان، مسؤولية مشتركة، ‏ويجب على الجميع العمل على تهدئة التوترات وإزالتها”.‏



بدوره، أعرب نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد طالباني، عن إدانته ‏للاعتداءات، مؤكداً أن موقف إقليم كردستان كان واضحاً وسلمياً منذ بداية الحرب في المنطقة.‏



وأضاف طالباني: إن “هذه الهجمات لا تعد استخفافاً بدور الإقليم السلمي فحسب، بل انتهاك خطير ‏للسيادة العراقية”.‏



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف مكتب رئيس ‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.‏