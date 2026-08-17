أربيل-سانا
أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، استهداف مقار حكومية وأمنية في الإقليم، مؤكداً رفضه الشديد لهذه الاعتداءات.
وقال بارزاني في بيان على منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجمات التي استهدفت مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ومقر إقامة رئيس جهاز وكالة الأمن”، مشدداً على أن “هذه الهجمات مدانة ومرفوضة تماماً وخطيرة”.
ودعا بارزاني الحكومة العراقية إلى “الوفاء بمسؤوليتها الدستورية والتزامها بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد لمنع تكرار هذه الانتهاكات”.
وشدد على أن “حماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، بما في ذلك إقليم كردستان، مسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع العمل على تهدئة التوترات وإزالتها”.
بدوره، أعرب نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد طالباني، عن إدانته للاعتداءات، مؤكداً أن موقف إقليم كردستان كان واضحاً وسلمياً منذ بداية الحرب في المنطقة.
وأضاف طالباني: إن “هذه الهجمات لا تعد استخفافاً بدور الإقليم السلمي فحسب، بل انتهاك خطير للسيادة العراقية”.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.
بارزاني يدين استهداف مقار حكومية وأمنية في كردستان العراق
أربيل-سانا