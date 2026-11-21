لندن-سانا

فرض نادي فولهام التعادل على مضيفه مانشستر سيتي ‏بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ‏على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية ‏عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فولهام التسجيل عبر لاعبه رودريغو مونيز في ‏الدقيقة 16، قبل أن يدرك مانشستر سيتي التعادل ‏بواسطة إليوت أندرسون في الدقيقة 57، لتنتهي ‏المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، حصد فولهام نقطة ثمينة خارج أرضه، ‏بينما أهدر مانشستر سيتي نقطتين في سباق المنافسة ‏على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي ترتيب الدوري الانكليزي، يتصدر أرسنال برصيد ‌‏27 نقطة، يليه برايتون برصيد 22 نقطة، ثم مانشستر ‏سيتي برصيد 21 نقطة، بينما رفع فولهام رصيده إلى ‌‏11 نقطة في المركز الرابع عشر موقتاً.