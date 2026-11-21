لندن-سانا
فرض نادي فولهام التعادل على مضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح فولهام التسجيل عبر لاعبه رودريغو مونيز في الدقيقة 16، قبل أن يدرك مانشستر سيتي التعادل بواسطة إليوت أندرسون في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
وبهذه النتيجة، حصد فولهام نقطة ثمينة خارج أرضه، بينما أهدر مانشستر سيتي نقطتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفي ترتيب الدوري الانكليزي، يتصدر أرسنال برصيد 27 نقطة، يليه برايتون برصيد 22 نقطة، ثم مانشستر سيتي برصيد 21 نقطة، بينما رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر موقتاً.