مونتريال-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” خوان كارلوس سالازار غوميز، في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة في مجال الطيران المدني.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع أولويات تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، ودعم جهود تحديث البنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة الجوية، والاستفادة من الخبرات الفنية والبرامج المتخصصة التي تقدمها المنظمة.

حضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والنقل الجوي رأفت كنو.

ويأتي الاجتماع على هامش مشاركة وفد رسمي سوري، برئاسة الحصري، في أعمال مؤتمر النقل الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، المنعقدين في مدينة مونتريال خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني الجاري.