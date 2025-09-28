ارتقاء 30 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

شمال الطاع.jpeg d2826915 a380 42f1 8f55 d9ae0d3f1233 ارتقاء 30 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
وكالة وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 30 فلسطينياً اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 30 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء ارتقوا منذ فجر اليوم، وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمخيم النصيرات وسط القطاع، وحي النصر غرب مدينة غزة، كما منعت قواته طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى المكان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 167 ألفاً فضلاً عن دمار كبير في مختلف مناطق القطاع.

