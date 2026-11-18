مسقط-سانا



بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الثلاثاء، هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، التطورات الإقليمية بالمنطقة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.



وأكد الوزيران وفقا لتدوينة نشرتها وزارة الخارجية العُمانية عبر منصة إكس أهمية استمرار مسارات التنسيق الثنائي بين البلدين، والمشاورات السياسية، لدعم جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



ويأتي الاتصال في إطار التنسيق الدبلوماسي المستمر بين مسقط والقاهرة، في ظل التوترات الإقليمية وتزايد الحاجة إلى تحركات سياسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة المواجهات.