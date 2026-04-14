مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الثلاثاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال قصف منطقة العلمي في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل فلسطيني.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمنازل في منطقة أبو زيتون داخل مخيم جباليا شمال القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة، فيما جددّت آليات الاحتلال العسكرية إطلاق النار باتجاه مناطق وسط القطاع.

وأسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول 2025 عن مقتل 754 فلسطينياً وإصابة 2100.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 244500 قتيل وجريح، إضافة إلى دمار هائل في القطاع وانهيار في الخدمات، وسط حصار متواصل وقيود مشددة يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.