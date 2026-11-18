القدس المحتلة-سانا
قتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينيين اثنين قتلا في دير البلح، أحدهما طفل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، بينما قتل فلسطيني آخر في خان يونس إثر استهدافه بطائرة استطلاع.
وفي شمال القطاع، قتل فلسطيني إثر استهداف مجموعة من الفلسطينيين بصاروخ من طائرة استطلاع في منطقة بير النعجة، في حين قتل آخر في رفح بنيران ميليشيات قرب منطقة بوابة الشاكوش.
كما قتل فلسطيني من جباليا البلد متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين إثر استهداف مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا شمال القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,702 قتيل و176,105 جرحى.
مقتل 6 فلسطينيين برصاص وقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة
القدس المحتلة-سانا