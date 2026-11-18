‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

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قتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينيين اثنين قتلا ‏في دير البلح، أحدهما طفل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، ‏بينما قتل فلسطيني آخر في خان يونس إثر استهدافه بطائرة استطلاع.‏

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وفي شمال القطاع، قتل فلسطيني إثر استهداف مجموعة من الفلسطينيين بصاروخ من ‏طائرة استطلاع في منطقة بير النعجة، في حين قتل آخر في رفح بنيران ميليشيات ‏قرب منطقة بوابة الشاكوش.‏

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كما قتل فلسطيني من جباليا البلد متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين إثر ‏استهداف مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا شمال القطاع.‏

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏‌‏2023 إلى 74,702 ‏قتيل و176,105 جرحى.‏