قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 19 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياءً في قلقيلية، وضاحية الشويكة وبلدة دير الغصون في طولكرم، ومنطقة عراق التايه وقرية سالم في نابلس، وكفر عقب في القدس، وبلدتي سعير وحلحول في الخليل واعتقلت 19 فلسطينياً عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأقامت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

من جهة أخرى هدم جنود الاحتلال غرفة زراعية في بلدة شقبا غرب رام الله، بينما سلموا إنذارات بوقف البناء في 15 منزلاً ببلدة تقوع في بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد 24 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.