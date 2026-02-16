قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

photo 2026 02 16 11 07 39 قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 19 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياءً في قلقيلية، وضاحية الشويكة وبلدة دير الغصون في طولكرم، ومنطقة عراق التايه وقرية سالم في نابلس، وكفر عقب في القدس، وبلدتي سعير وحلحول في الخليل واعتقلت 19 فلسطينياً عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأقامت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

من جهة أخرى هدم جنود الاحتلال غرفة زراعية في بلدة شقبا غرب رام الله، بينما سلموا إنذارات بوقف البناء في 15 منزلاً ببلدة تقوع في بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد 24 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

غزة تحت الحصار الإعلامي.. سياسة إسرائيلية ممنهجة لإسكات الشهود وطمس الحقيقة
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
الرئيس الفرنسي يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء
الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيراً مدمراً على مولدوفا
مصرع 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين جراء تصادم حافلتين شمال تشيلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك