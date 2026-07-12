قطر تحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات الجديدة وتؤكد حقها في الرد

الدوحة-سانا

حمّلت دولة قطر اليوم الأحد، إيران المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتجددة التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من الدول العربية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي شددت وزارة الخارجية القطرية على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً يقوّض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذّرةً من تداعيات خطيرة تتحمل إيران مسؤوليتها القانونية.

وجددت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وتضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

كما شددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية ‏على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، ‏حيث أعلنت ‏القيادة ‏المركزية ‌‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم الأحد، ‏بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‌‏على مواقع في إيران ‏التي نفذت ‏اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي ‌‏قطر والكويت ‌‏والإمارات‎.‎