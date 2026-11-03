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محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور

0P5A9654 محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور
تأهيل ومد قميص إسفلتي لمدخل مدينة دمشق الجنوبي-دمشق-سانا

دمشق-سانا
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تواصل محافظة دمشق تنفيذ أعمال تأهيل ومد قميص إسفلتي لمدخل المدينة الجنوبي ‏الذي يعد أحد محاور المرور الرئيسية المؤدية إلى المدينة، ضمن خطة تستهدف ‏تحسين واقع الطريق ورفع كفاءته، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من ‏الاختناقات، ولا سيما على الطريق الواصل بين المدينة وأوتوستراد درعا.

0P5A9573 محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور

وأوضح معاون مدير مديرية الإشراف في محافظة دمشق جبرا عبدوش لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن أعمال التزفيت التي تنفذها مديرية الصيانة تسير وفق خطة محددة، ‏وتشمل نحو 10 كيلومترات من الطريق، بواقع 5 كيلومترات لكل من مساري الذهاب ‏والإياب، وبعرض يقارب 14 متراً لكل مسار، لتبلغ المساحة الإجمالية للتزفيت نحو ‌‏140 ألف متر مربع.‏

‏وأشار عبدوش إلى أن أعمال التزفيت على المسرب الخارج من مدينة دمشق باتجاه ‏أوتوستراد درعا بلغت منتصف مراحل التنفيذ، متوقعاً استكمالها خلال الأيام القليلة ‏المقبلة، على أن تبدأ بعدها أعمال التزفيت على المسرب المقابل المخصص للقادمين ‏من أوتوستراد درعا باتجاه دمشق.‏
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وبين أن الأعمال المنفذة تضمنت قشط الطبقات الإسفلتية القديمة وتنظيف الطريق ‏وتجهيزه فنياً، تمهيداً لمد القميص الإسفلتي الجديد، بما يسهم في تحسين جودة الطريق ‏ورفع مستوى السلامة المرورية.‏

ويأتي مشروع تزفيت الطريق ضمن أعمال التأهيل الشاملة التي يشهدها مدخل دمشق ‏الجنوبي، وتشمل صيانة الأرصفة والأطاريف والجزيرة الوسطية للطريق، وتأهيل أعمدة ‏الإنارة وتجهيزاتها الفنية، إضافة إلى صيانة جسور وأنفاق المشاة، وتحسين المسطحات ‏الخضراء من خلال فرش تربة زراعية جديدة وزراعة الأشجار.‏

0P5A9589 محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور
0P5A9626 محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور
0P5A9650 محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور
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