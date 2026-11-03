محافظة دمشق تواصل تأهيل مدخل المدينة الجنوبي لتعزيز انسيابية المرور

دمشق-سانا

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تواصل محافظة دمشق تنفيذ أعمال تأهيل ومد قميص إسفلتي لمدخل المدينة الجنوبي ‏الذي يعد أحد محاور المرور الرئيسية المؤدية إلى المدينة، ضمن خطة تستهدف ‏تحسين واقع الطريق ورفع كفاءته، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من ‏الاختناقات، ولا سيما على الطريق الواصل بين المدينة وأوتوستراد درعا.

وأوضح معاون مدير مديرية الإشراف في محافظة دمشق جبرا عبدوش لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن أعمال التزفيت التي تنفذها مديرية الصيانة تسير وفق خطة محددة، ‏وتشمل نحو 10 كيلومترات من الطريق، بواقع 5 كيلومترات لكل من مساري الذهاب ‏والإياب، وبعرض يقارب 14 متراً لكل مسار، لتبلغ المساحة الإجمالية للتزفيت نحو ‌‏140 ألف متر مربع.‏



‏وأشار عبدوش إلى أن أعمال التزفيت على المسرب الخارج من مدينة دمشق باتجاه ‏أوتوستراد درعا بلغت منتصف مراحل التنفيذ، متوقعاً استكمالها خلال الأيام القليلة ‏المقبلة، على أن تبدأ بعدها أعمال التزفيت على المسرب المقابل المخصص للقادمين ‏من أوتوستراد درعا باتجاه دمشق.‏

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وبين أن الأعمال المنفذة تضمنت قشط الطبقات الإسفلتية القديمة وتنظيف الطريق ‏وتجهيزه فنياً، تمهيداً لمد القميص الإسفلتي الجديد، بما يسهم في تحسين جودة الطريق ‏ورفع مستوى السلامة المرورية.‏

ويأتي مشروع تزفيت الطريق ضمن أعمال التأهيل الشاملة التي يشهدها مدخل دمشق ‏الجنوبي، وتشمل صيانة الأرصفة والأطاريف والجزيرة الوسطية للطريق، وتأهيل أعمدة ‏الإنارة وتجهيزاتها الفنية، إضافة إلى صيانة جسور وأنفاق المشاة، وتحسين المسطحات ‏الخضراء من خلال فرش تربة زراعية جديدة وزراعة الأشجار.‏