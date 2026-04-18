75 نائباً بريطانياً يطالبون بلادهم باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

وقع 75 نائباً في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة، طالبوا فيها حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية خططها لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن المذكرة التي تقدم بها النائب ريتشارد بورغون، أدانت بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر في شباط الماضي، والقاضي بشرعنة الاستيلاء على أراض فلسطينية وتسجيلها أملاك دولة، معتبرة أن هذا القرار غير قانوني، ويهدف إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المذكرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي أكد أن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، ويجب أن ينتهي فوراً.

وشدد النواب الموقعون على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية، من خلال وقف أي دعم من شأنه تعزيز ديمومة الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت في بيان سابق لها مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لسياسات الاستيطان والتهجير، ومحاولة لفرض وقائع أحادية على الأرض، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

