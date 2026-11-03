“شركات تبني سوريا”.. ورشة عمل بدمشق لتعزيز جاهزية الشركات المحلية للاستثمار

دمشق-سانا

نظم المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، بالتعاون مع شركة غري ماتر سوريا (Grey Matter)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “شركات تبني سوريا”، بهدف استكشاف الفرص التي تتيحها الاستثمارات الكبرى في سوريا أمام الشركات المحلية، وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتلبية احتياجات المؤسسات الكبرى.



وشارك في الورشة التي انعقدت في مبنى المعهد بدمشق عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وممثلون عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب المعهد، وتضمنت مناقشات حول تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية المؤسسية والتشغيلية للشركات، والاستعداد للتعاقد والتنفيذ وفق متطلبات المؤسسات الكبرى.

ركيزة للنهوض الاقتصادي

وأوضح عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال معروف الخلف لـ سانا، أن الشركات السورية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات وإصرار، ستكون إحدى الركائز الأساسية للنهضة الاقتصادية المقبلة، من خلال دورها في دعم التنمية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



وأشار الخلف إلى أن سوريا تمتلك موارد بشرية وكفاءات علمية وطاقات ريادية، ما يستدعي وجود شركات قادرة على الاستثمار والإنتاج والتصدير، وخلق فرص العمل، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد الخلف أن نهوض الدول لا يعتمد على الموارد وحدها، بل على الكفاءات والعقول والمؤسسات القادرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات والمشروعات إلى قصص نجاح، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وأن الشركات الرائدة تشكل شريكاً أساسياً في التنمية وإعادة الإعمار والتحول الاقتصادي.

تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

من جهته، أكد مؤسس شركة «غري ماتر سوريا» قيس بدران أهمية الورشة في نقل الخبرات والتجارب إلى الشباب السوري، والمساهمة في إعداد جيل قادر على المشاركة في بناء مستقبل سوريا، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تقديم خلاصة تجاربها مع الشركات الكبرى والمتقدمة بأساليب عملية تساعد الشباب على تطوير مشاريعهم وتعزيز قدرات شركاتهم.



وأشار بدران إلى أن الاقتصاد العالمي بات يقوم على منظومة متكاملة من الشركات والشراكات، وليس على جهود شركة واحدة، لافتاً إلى أهمية التكامل بين الجامعات والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والكبيرة في بناء قطاعات اقتصادية وخدمات قادرة على تلبية احتياجات المستقبل.



ولفت بدران إلى أن الورشة تقدم للطلاب نماذج عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير أفكار شركات ناشئة، مع الحرص على أن تكون هذه النماذج مدروسة ومختبرة علمياً، ومراعية للبيئة واللغة والثقافة السورية، بدلاً من الاكتفاء باستيراد نماذج جاهزة من الخارج، بما يساعد الشباب على تفادي التحديات وتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم ومشاريعهم، ويسهم في دعم الشركات الكبرى والجهات الحكومية.

التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة

بدوره، أكد مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أهمية الورشة في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وفتح المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع للاطلاع على الإمكانات والفرص التي يمكن أن تحملها المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.



وأوضح خربوطلي أن الورشة ناقشت متطلبات تأهيل الشركات السورية للتعاقد والتنفيذ وفق المعايير الدولية، وسبل تطوير قدراتها المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.



من جانبهم، أشار عدد من الطلاب المشاركين في الورشة إلى أهمية الموضوعات المطروحة في تعزيز معارفهم العملية حول آليات تأسيس الشركات الناشئة ومتطلبات العمل مع المؤسسات الكبرى، حيث لفت الطلاب إلى أن الورشة أتاحت لهم فرصة التعرف على نماذج عملية وأفكار قابلة للتطبيق في تطوير المشاريع، إضافة للاستفادة من خبرات المختصين في مجال الأعمال.