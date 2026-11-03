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افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها

IMG 3171 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
فعاليات افتتاح مدرسة بشقاتين- حلب- سانا

حلب-سانا
 
افتتحت مديرية التربية والتعليم في حلب اليوم الثلاثاء، مدرسة بشقاتين بريف المحافظة الغربي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها بالتعاون مع مؤسسة “بسمة أمل”، وذلك عقب خروجها عن الخدمة لنحو سبع سنوات نتيجة قصف النظام البائد.

IMG 3167 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية التربية بحلب صلاح الدين هوى في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال الترميم شملت تأهيل خمس غرف صفية وغرفة الإدارة والمرافق الصحية، إضافة إلى إنشاء غرفة صفية جديدة، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ نحو 300 طالب.

وبيّن هوى أن إعادة افتتاح المدرسة جاءت استجابة للاحتياجات التعليمية في المنطقة، في ظل تزايد أعداد العائلات العائدة إلى قراها، مؤكداً استمرار المديرية، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، في ترميم المدارس المتضررة ضمن مشروع “صفر خيمة”.

من جهته، أوضح مدير البرامج في مؤسسة بسمة أمل محمد حريتاني أن المؤسسة نفذت أعمال التأهيل بالتنسيق مع مديرية التربية، وشملت إصلاح الجدران والصفوف، وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من المحافظات السورية.

عودة الطلاب

dji fly 20261103 110912 0333 1793696895061 photo افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها

بدورها، أشارت مديرة المدرسة يولا عبدو إلى أن المدرسة بقيت خارج الخدمة نحو سبع سنوات بعد تعرضها للقصف، ما حرم أطفال القرية من الدراسة فيها، موضحة أن إعادة افتتاحها تزامنت مع عودة الأهالي إلى المنطقة.

وكانت محافظة حلب افتتحت في آب الماضي 134 مدرسة في المدينة وريفها بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها، فيما لا تزال نحو 1950 مدرسة في المحافظة بحاجة إلى أعمال ترميم، وفق بيانات المحافظة.

IMG 3161 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3164 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3166 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3175 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3187 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3193 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
IMG 3262 1 افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها
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