افتتاح مدرسة بشقاتين بريف حلب الغربي بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا



افتتحت مديرية التربية والتعليم في حلب اليوم الثلاثاء، مدرسة بشقاتين بريف المحافظة الغربي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها بالتعاون مع مؤسسة “بسمة أمل”، وذلك عقب خروجها عن الخدمة لنحو سبع سنوات نتيجة قصف النظام البائد.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية التربية بحلب صلاح الدين هوى في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال الترميم شملت تأهيل خمس غرف صفية وغرفة الإدارة والمرافق الصحية، إضافة إلى إنشاء غرفة صفية جديدة، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ نحو 300 طالب.

وبيّن هوى أن إعادة افتتاح المدرسة جاءت استجابة للاحتياجات التعليمية في المنطقة، في ظل تزايد أعداد العائلات العائدة إلى قراها، مؤكداً استمرار المديرية، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، في ترميم المدارس المتضررة ضمن مشروع “صفر خيمة”.

من جهته، أوضح مدير البرامج في مؤسسة بسمة أمل محمد حريتاني أن المؤسسة نفذت أعمال التأهيل بالتنسيق مع مديرية التربية، وشملت إصلاح الجدران والصفوف، وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من المحافظات السورية.

عودة الطلاب

بدورها، أشارت مديرة المدرسة يولا عبدو إلى أن المدرسة بقيت خارج الخدمة نحو سبع سنوات بعد تعرضها للقصف، ما حرم أطفال القرية من الدراسة فيها، موضحة أن إعادة افتتاحها تزامنت مع عودة الأهالي إلى المنطقة.

وكانت محافظة حلب افتتحت في آب الماضي 134 مدرسة في المدينة وريفها بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها، فيما لا تزال نحو 1950 مدرسة في المحافظة بحاجة إلى أعمال ترميم، وفق بيانات المحافظة.