ثلاثة قتلى في هجوم بسكين بمجمع سكني في قوانغشي جنوب الصين

بكين- سانا

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب رابع بجروح في هجوم بسكين وقع داخل مجمع سكني بمدينة لايبين في منطقة قوانغشي جنوب الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأكدت الشرطة أنها تمكنت من السيطرة على المهاجم، دون أن تكشف حتى الآن عن دوافعه.

ويأتي الحادث في ظل موجة من هجمات الطعن التي شهدتها الصين خلال السنوات الأخيرة، في وقت تُعد حوادث إطلاق النار نادرة للغاية نظراً لحظر امتلاك الأسلحة النارية من قبل المواطنين.

وفي حادث مشابه، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 15 آخرون بجروح في تشرين الأول عام 2024، إثر هجوم بسكين داخل متجر كبير في مدينة شنغهاي.