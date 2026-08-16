بدء مسار شحن بين الصين وأوروبا عبر القطب الشمالي بديلاً عن قناة السويس

بكين-سانا

بدأ مسار الشحن السريع للحاويات بين الصين وأوروبا عبر القطب الشمالي تشغيل رحلاته الأسبوعية المنتظمة لموسم الصيف، في خطوة توفر طريقاً لوجستياً أسرع وأكثر مرونة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الأحد، أن سفينة الحاويات “برج دبي” غادرت مساء أمس السبت ميناء نينغبو-تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، إيذاناً ببدء الخدمة الموسمية المنتظمة للمسار.

ويمر المسار عبر الممر الشمالي الشرقي في المحيط المتجمد الشمالي، قبل وصوله إلى عدد من الموانئ الأوروبية الكبرى، بينها فيليكستو في بريطانيا، وروتردام في هولندا، وهامبورغ في ألمانيا، وغدينيا في بولندا.

وكانت قد أجريت أول رحلة تجريبية ضمن المسار في أيلول الماضي، واستغرقت نحو 20 يوماً للوصول إلى ميناء فيليكستو، أي نحو نصف المدة التي تستغرقها الرحلات عبر قناة السويس.

وتنقل سفينة “برج دبي” شحنات من البضائع ذات القيمة المضافة العالية والحساسة للحرارة، بينها خزانات للطاقة وبطاريات ووحدات كهروضوئية ومكونات لمركبات الطاقة الجديدة، معظمها من مدن دلتا نهر اليانغتسي.

ويعمل المسار بشكل رئيسي بين تموز وتشرين الأول من كل عام، نظراً لظروف الجليد الموسمية، ومن المقرر تسيير ثماني رحلات على الأقل خلال العام الجاري.

ووفقاً لوزارة التجارة الصينية، بلغ حجم تجارة السلع بين الصين والاتحاد الأوروبي 447.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 14.2 بالمئة على أساس سنوي.