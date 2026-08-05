وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان

القاهرة-سانا



بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاتفياً، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية مع “إسرائيل” والتطورات المتعلقة بها.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته على موقعها أمس الثلاثاء، أن عبد العاطي جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على موقف بلاده الداعي لضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.



وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وبخاصة الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني.



كما أكد الوزير عبد العاطي مواصلة دعم مصر للبنان ومؤسساته، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.



من جانبه، نوه رئيس الوزراء اللبناني بالمواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وسبق أن أكد رئيس الوزراء اللبناني، في مقابلة مع وكالة رويترز، في حزيران الماضي أن لبنان وحده يملك القرار بشأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة استعادة قرار الحرب والسلام، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.