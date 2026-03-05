التعاون الإسلامي تستنكر محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني

جدة-سانا

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد لمحاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي انطلق من الأراضي الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع أنقرة في حماية سيادتها وأمنها.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأربعاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى وقف أي أعمال من شأنها تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن تهديد الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها يقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

