طرطوس-سانا

نظّمت شعبة تموين مدينة الدريكيش التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، ضبوطاً تموينية بحق عدد من المطاعم ومحال لبيع اللحوم في المدينة لمخالفتها الشروط والاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك خلال جولة رقابية شملت الحي الشرقي وسوق المدينة الرئيسي.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية ماهر مرعي في تصريح لـ سانا الثلاثاء، أن الجولة الرقابية شملت زيارة ثلاثة مطاعم ومحلّين لبيع اللحوم، وأسفرت عن تنظيم ضبطين تموينيين بحق مخالفين بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة باللباس وسلال المهملات والنظافة العامة، مؤكداً أن الجولة لم تسفر عن ضبط أي لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار مرعي إلى أنه جرى عقب تنظيم الضبوط التموينية، أخذ تعهدات خطية من المخالفين لإزالة المخالفات وعدم تكرارها، مشيراً إلى أن الدائرة ستنفّذ جولات رقابية لاحقة، للتأكد من معالجة المخالفات والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبيّن أن الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من التزام المطاعم ومحال بيع اللحوم بالشروط والمواصفات الصحية، وحماية حقوق المستهلكين، حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس نظمت الشهر الماضي، عدداً من الضبوط التموينية بحق محال لبيع اللحوم والمواد الغذائية، لمخالفات تتعلق بالفرم المسبق للحوم الحمراء وتشويه ترميز الاستجابة السريعة (QR).