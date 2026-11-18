دمشق-سانا
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن قطاع الاتصالات في سوريا واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة العزلة الدولية التي فرضتها سياسات النظام البائد، وما رافقها من توقف الاستثمارات وغياب الشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي انعكس سلباً على تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأوضح الوزير هيكل خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن الوزارة تضع تطوير البنية التحتية للاتصالات في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه مشاريع تحديث القطاع، مشيراً إلى العمل على إنشاء العمود الفقري للإنترنت (Internet Backbone)، وهو المسار الرئيسي عالي السرعة الذي يربط الشبكات الكبرى ومزودي خدمة الإنترنت (ISPs)، ويتيح نقل البيانات بسرعات عالية، بما يوفر الإمكانيات التقنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات في مختلف المدن والنواحي السورية.
ولفت الوزير هيكل إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استقطاب استثمارات جديدة لتطوير خدمات الاتصالات الخليوية، مبيناً أنه تم اعتماد مجموعة “زين” للرخصة الثانية لتشغيل هذه الخدمات في سوريا، عقب استكمال التسوية بين سوريا ومجموعة MTN العالمية، مشيراً إلى أن الرخصة تلزم المشغّل الجديد ببناء شبكة اتصالات خليوية وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يسهم في توفير خدمات إنترنت تلبي احتياجات السوريين وتطلعاتهم.
حشد الموارد اللازمة لعملية التعافي والبناء
في تصريح لـ سانا، أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، إلى أن سوريا تعمل على حشد الموارد اللازمة لعملية التعافي وعملية البناء وبناء دولة جديدة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يشكل منصة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ شريكاً مهماً لسوريا.
وأكد هيكل أن سوريا تعمل على تعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الاتصالات، ولا سيما في إطار مشروع “سيلك لينك”، الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى ممر إقليمي ودولي للاتصالات، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين، في ظل الموقع الجغرافي الذي يربطهما عبر البحر المتوسط.
تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات
أوضح الوزير أن هذا الملف يشكل أحد محاور النقاشات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات، الذي يحتاج إلى استثمارات مستدامة تتيح تطوير الشبكات والخدمات ومواكبة الطلب المتزايد على الإنترنت، فضلاً عن متطلبات بناء الاقتصاد الرقمي في سوريا.
وأشار إلى أن العمل يتركز على تعزيز قدرة سوريا على جذب المستثمرين وتمويل مشاريع البنية التحتية للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، منها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتاً إلى وجود عدة ملفات ومشاريع يجري العمل عليها في هذا الإطار.
ولفت إلى أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين يشمل دعم مشاريع تطوير قطاع الاتصالات، سواء ما يتعلق بإصلاح القطاع الخلوي أو تطوير خدمات الاتصالات الثابتة، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات ومواكبة التحول الرقمي في سوريا.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.