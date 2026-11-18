دمشق-سانا‏

‏ ‏

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن قطاع الاتصالات في سوريا واجه ‏تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة العزلة الدولية التي فرضتها سياسات النظام البائد، ‏وما رافقها من توقف الاستثمارات وغياب الشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي انعكس ‏سلباً على تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.‏

‏ ‏

وأوضح الوزير هيكل خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‌‏(‏SPCF‏) ‏المنعقد في قصر المؤتمرات ‏بدمشق، أن الوزارة تضع تطوير البنية التحتية للاتصالات في مقدمة ‏أولوياتها، باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه مشاريع تحديث القطاع، مشيراً إلى العمل على ‏إنشاء العمود الفقري للإنترنت (‏Internet Backbone‏)، وهو المسار الرئيسي عالي السرعة ‏الذي يربط الشبكات الكبرى ومزودي خدمة الإنترنت (‏ISPs‏)، ويتيح نقل البيانات بسرعات ‏عالية، بما يوفر الإمكانيات التقنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات في مختلف المدن والنواحي ‏السورية.‏

‏ ‏

ولفت الوزير هيكل إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استقطاب استثمارات جديدة لتطوير ‏خدمات الاتصالات الخليوية، مبيناً أنه تم اعتماد مجموعة “زين” للرخصة الثانية لتشغيل هذه ‏الخدمات في سوريا، عقب استكمال التسوية بين سوريا ومجموعة ‏MTN‏ العالمية، مشيراً إلى أن ‏الرخصة تلزم المشغّل الجديد ببناء شبكة اتصالات خليوية وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ‏بما يسهم في توفير خدمات إنترنت تلبي احتياجات السوريين وتطلعاتهم.‏

حشد الموارد اللازمة لعملية التعافي والبناء

في تصريح لـ سانا، أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، إلى أن سوريا تعمل على حشد ‏الموارد اللازمة لعملية التعافي وعملية البناء وبناء دولة جديدة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يشكل ‏منصة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ شريكاً مهماً لسوريا.‏



وأكد هيكل أن سوريا تعمل على تعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الاتصالات، ولا ‏سيما في إطار مشروع “سيلك لينك”، الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى ممر إقليمي ودولي ‏للاتصالات، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين، في ظل الموقع الجغرافي الذي يربطهما عبر ‏البحر المتوسط.‏

تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات

أوضح الوزير أن هذا الملف يشكل أحد محاور النقاشات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى ‏جانب بحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات، الذي يحتاج إلى استثمارات مستدامة ‏تتيح تطوير الشبكات والخدمات ومواكبة الطلب المتزايد على الإنترنت، فضلاً عن متطلبات بناء ‏الاقتصاد الرقمي في سوريا.‏

‏ ‏

وأشار إلى أن العمل يتركز على تعزيز قدرة سوريا على جذب المستثمرين وتمويل مشاريع البنية ‏التحتية للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، منها مؤسسة التمويل الدولية (‏IFC‏)، ‏وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتاً إلى وجود عدة ملفات ‏ومشاريع يجري العمل عليها في هذا الإطار.‏

‏ ‏

ولفت إلى أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين يشمل دعم مشاريع تطوير قطاع الاتصالات، سواء ‏ما يتعلق بإصلاح القطاع الخلوي أو تطوير خدمات الاتصالات الثابتة، بما يسهم في بناء بيئة ‏استثمارية قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات ومواكبة التحول الرقمي في سوريا.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط ‏دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار ‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏