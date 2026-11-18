القدس المحتلة-سانا‏

جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكداً ‏أن ذلك يفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي لنحو مليوني فلسطيني.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المجلس حذّر خلال جلسته الأسبوعية من ‏تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي بلغت 539 ‏اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، واستهدفت 138 قرية وبلدة وتجمعاً فلسطينياً، مطالباً ‏المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.‏

وسجلت الضفة الغربية تصاعداً حاداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ‌‏وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع ‌‏غزة.‏

وتسببت حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول 2023، بمقتل 74702 فلسطيني ‏وجرح 176105 في القطاع، فضلاً عن دمار هائل بالبنية التحتية وانهيار في ‏الخدمات.‏