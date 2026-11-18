القدس المحتلة-سانا
جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي لنحو مليوني فلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المجلس حذّر خلال جلسته الأسبوعية من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي بلغت 539 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، واستهدفت 138 قرية وبلدة وتجمعاً فلسطينياً، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وسجلت الضفة الغربية تصاعداً حاداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتسببت حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول 2023، بمقتل 74702 فلسطيني وجرح 176105 في القطاع، فضلاً عن دمار هائل بالبنية التحتية وانهيار في الخدمات.