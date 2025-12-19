إصابة شاب فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني اليوم، جراء عملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي في أحد الأحياء شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عدة أحياء بالضفة الغربية المحتلة، من بينها شارع عمان في مدينة نابلس، حيث قام أحد المستوطنين بدهس شاب فلسطيني، مما أدى لإصابته بكسور في قدميه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء وبلدات في مدن رام الله ونابلس والخليل، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت 3 فلسطينيين.

كما اقتحم مستوطنون بمركباتهم، المنطقة الشرقية من عدة أحياء بمدينة نابلس وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، حيث تشن يومياً حملات اعتقال واقتحام وتخريب ممتلكات الأهالي وتدمير منازلهم، بقصد التهجير والاستيلاء.