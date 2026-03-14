الأردن يدين بشدة استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

عمّان-سانا

أدان الأردن اليوم السبت استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن إصابة عنصرين من أمن القنصلية، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة “بترا” ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، بما يكفل حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأفرادها، مشددة على تضامن الأردن ووقوفه المطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال أيام، إذ كانت القنصلية قد تعرضت الثلاثاء الماضي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة من عدة دول، بينها سوريا.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية– الإيرانية، وما رافقها من اعتداءات إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت حيوية في عدد من الدول العربية والإقليمية.