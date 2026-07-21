هولندا: حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من أيلول المقبل

01 12 هولندا: حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من أيلول المقبل

أمستردام-سانا

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتباراً من 22 أيلول المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الهولندية قولها في بيان: إنه “من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني”.

وأشارت الخارجية الهولندية إلى أن الحظر سيشمل “استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية”.

وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي، بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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