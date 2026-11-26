براغ-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أن تناول حمض الهيالورونيك عن طريق الفم قد يسهم في خفض بعض المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب في الجسم، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، ما يوسع نطاق البحث في فوائده المحتملة إلى ما يتجاوز استخداماته الشائعة في مستحضرات العناية بالبشرة.

وذكر موقع ساينس أليرت (ScienceAlert) العلمي، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ماساريك في جمهورية التشيك، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية التشيكية «كونتيبرو» (Contipro)، ونُشرت نتائجها في مجلة «Scientific Reports» العلمية في ال 21 من تشرين الثاني الجاري، شملت 150 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، وُزّعوا عشوائياً على ثلاث مجموعات تناولت يومياً إما 60 ملغ أو 120 ملغ من حمض الهيالورونيك، أو دواءً وهمياً، على مدى 12 أسبوعاً.

وحلل الباحثون عينات الدم المأخوذة من المشاركين قبل التجربة وبعدها، لرصد التغيرات في المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب وعمليات التمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الجرعة الأعلى، البالغة 120 ملغ يومياً، سجلوا انخفاضاً في مستويين من المؤشرات المرتبطة بالالتهاب، هما البروتين المتفاعل C (CRP)، والإنترلوكين-1 بيتا (IL-1β)، إلى جانب تراجع مستويات حمض الأراكيدونيك، الذي يسهم في إنتاج جزيئات تؤدي دوراً في تنظيم الاستجابة الالتهابية.

كما رصد الباحثون انخفاضاً في مستويات بروتيني «فيتوين-أ» و«أديبسين»، المرتبطين بعمليات التمثيل الغذائي والسمنة والالتهاب ومقاومة الأنسولين.

وفي المقابل، سجلت المجموعة التي تناولت الجرعة الأعلى انخفاضاً في بعض البروتينات المضادة للالتهاب، مثل الإنترلوكين-10 (IL-10) ومضاد مستقبل الإنترلوكين-1 (IL-1RA)، ورجح الباحثون أن يكون ذلك مرتبطاً بتراجع الحاجة إلى الاستجابة المضادة للالتهاب.

وتكتسب هذه النتائج أهمية من كون المشاركين يتمتعون بصحة جيدة، وكانت مستويات مؤشرات الالتهاب لديهم منخفضة أساساً، ما يشير إلى أن تناول حمض الهيالورونيك قد يرتبط بتغيرات بيولوجية قابلة للقياس حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون أمراضاً التهابية مشخصة.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن التجربة اقتصرت على 12 أسبوعاً، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد ما إذا كانت التغيرات المسجلة تنعكس على فوائد صحية ملموسة على المدى الطويل، فضلاً عن فهم آليات تأثير الحمض في الاستجابة المناعية وعمليات التمثيل الغذائي.

ويُعد حمض الهيالورونيك مادة موجودة بصورة طبيعية في الجسم، ولا سيما في الجلد والأنسجة الضامة والسائل المحيط بالمفاصل، ويتميز بقدرته على الاحتفاظ بالماء، لذلك يدخل في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالبشرة وبعض المكملات الغذائية.