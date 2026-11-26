نايبيداو-سانا
أعلن رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، أن بلاده لن تمتثل لبعض المتطلبات الواردة في حكم محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هلاينغ قوله خلال اجتماع أمس الأربعاء: إن بلاده ”ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تليق بدولة مسؤولة، لكنها لن تمتثل للمتطلبات التي تعتبرها غير مناسبة”.
ووصف القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بأنها “اتهام أحادي الجانب”، معتبراً أن مصطلح “الإبادة الجماعية ألحق ضرراً بالغاً بسمعة البلاد”.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت، في 19 تشرين الثاني الجاري، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، وتضمنت عمليات قتل وعنفاً جنسياً وتهجيراً قسرياً، إضافة إلى تدمير قرى ومناطق سكنية.
كما أمرت المحكمة بضمان عودة اللاجئين بأمان إلى ديارهم، ومنحهم تعويضات تُحدّد قيمتها لاحقاً، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم ضمانات وتأكيدات بعدم تكرار انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة مستقبلاً.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش خلال تلك العمليات.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد على مدى 80 عاماً، إذ لم يسبق أن خلصت المحكمة إلى مسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية.
ورغم أن أحكام العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أن المحكمة لا تمتلك آلية مباشرة لفرض تنفيذها.
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما نفت السلطات في ميانمار الاتهامات، وقالت إن عملياتها العسكرية جاءت في إطار مواجهة تمرد مسلح في ولاية راخين، المعروفة سابقاً باسم أراكان.