نايبيداو-سانا‏

أعلن رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، أن بلاده لن تمتثل لبعض المتطلبات الواردة في ‏حكم محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة ‏جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هلاينغ قوله خلال اجتماع أمس الأربعاء: إن بلاده ‌‏”ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تليق بدولة مسؤولة، لكنها لن تمتثل للمتطلبات التي ‏تعتبرها غير مناسبة”.‏

ووصف القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بأنها “اتهام أحادي الجانب”، معتبراً ‏أن مصطلح “الإبادة الجماعية ألحق ضرراً بالغاً بسمعة البلاد”.‏

وكانت محكمة العدل الدولية قضت، في 19 تشرين الثاني الجاري، بمسؤولية ميانمار ‏عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية ‏راخين عام 2017، وتضمنت عمليات قتل وعنفاً جنسياً وتهجيراً قسرياً، إضافة إلى ‏تدمير قرى ومناطق سكنية.‏

كما أمرت المحكمة بضمان عودة اللاجئين بأمان إلى ديارهم، ومنحهم تعويضات ‏تُحدّد قيمتها لاحقاً، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم ضمانات وتأكيدات ‏بعدم تكرار انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ‏واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة مستقبلاً.‏

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش ‏خلال تلك العمليات.‏

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد على مدى 80 ‏عاماً، إذ لم يسبق أن خلصت المحكمة إلى مسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية.‏

ورغم أن أحكام العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أن المحكمة لا تمتلك ‏آلية مباشرة لفرض تنفيذها.‏

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ‏متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما نفت السلطات في ميانمار ‏الاتهامات، وقالت إن عملياتها العسكرية جاءت في إطار مواجهة تمرد مسلح في ولاية ‏راخين، المعروفة سابقاً باسم أراكان.‏